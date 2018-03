Nuova allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni

Nuova allerta meteo di colore Giallo, in Campania: a renderla nota, la Protezione civile della Regione che ha diramato l'avviso di avverse condizioni meteo. Dalle ore 12 di domenica e per le successive 24 ore, dunque, i salernitani dovranno far i conti con il maltempo. In particolare, il quadro meteo annuncia “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. I venti spireranno localmente forti dai quadranti occidentali con possibili raffiche. Il mare si presenterà localmente agitato”. Le zone del salernitano interessate sono la penisola sorrentino-amalfitana, iMonti di Sarno e i Monti Picentini, nonchè il Tusciano e Alto Sele, la Piana Sele e l'Alto Cilento, nonchè il Basso Cilento.

I rischi

Tra i principali rischi idrogeologici possibili si segnalano “ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale e allagamenti di locali interrati e di quelli a pianterreno". A causa dell'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, non mancheranno possibili inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombini, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc) e occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Si raccomanda prudenza.