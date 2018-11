Maltempo a Salerno e provincia: prorogata l'allerta meteo, mareggiata in città

Prorogata, l'allerta meteo in Campania: le piogge e i temporali con criticità Gialla sono previsti fino alle 12 di domani, mentre termineranno alle 6 di mattina, come inizialmente annunciato, per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) , 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio).

La mareggiata

Mareggiata, intanto, a Salerno, dove, stamattina, dal lungomare è stato possibile ammirare la potenza delle onde che, fortuntamente, non hanno arrecato danni. Non cessano, quindi, le precipitazioni e le raffiche di vento, nè i temporali. Si raccomanda prudenza.