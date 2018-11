Maltempo a Salerno e provincia: scatta una nuova allerta della Protezione Civile

Nuovo avviso di criticità meteo con livello di criticità idrogeologica Giallo, in Campania. La Protezione Civile, infatti, fa sapere che l'allerta sarà valida dalle dalle 5 di domani mattina fino alle 17 della stessa giornata, a Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, nonchè Tusciano e Alto Sele. L’avviso riguarda precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento.

I rischi

Il livello di criticità idrogeologica è Giallo ed è connesso anche alla saturazione dei suoli derivante dalle piogge degli ultimi giorni. Non sono esclusi, dunque, “occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini limitati, interessati recentemente da precipitazioni e quindi con suoli già saturi o parzialmente saturi”. Tra le altre possibili conseguenze delle precipitazioni, ruscellamenti superficiali, allagamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazione delle aree limitrofe anche per effetto di criticità locali, come restringimenti, timbrature e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Si raccomanda massima prudenza.