Mare in burrasca e raffiche di vento: le onde alte si abbattono sul lungomare di Salerno

Come ampiamente previsto dall’allerta meteo della Protezione Civile, venti forti e mareggiate si stanno abbattando anche sulla città di Salerno.

I disagi

Questa mattina – come dimostrano le foto e il video di Tullio Trezza – onde alte stanno invadendo la corsia lato mare del lungomare Trieste. Fortunatamente, almeno per il momento, non si registrano danni. Situazioni simili si stanno registrando, in queste ore, anche in Costiera Amalfitana, in particolare a Minori, dove il mare in burrasca sta invadendo non solo la battigia ma anche la strada principale della località turistica.

