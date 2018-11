Nocera superiore, allerta meteo arancione: il sindaco attiva il COC

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dalle 8 di stamane è attivo il COC (Centro Operativo Comunale), a Nocera Superiore. Ad attivare il presidio di allerta è stato il sindaco Giovanni Maria Cuofano a seguito dal dispaccio meteo con codice arancione diramato dalla Protezione Civile regionale.

Il team – costituito dal sindaco Cuofano, dal coordinatore del presidio Antonio Ardolino, dal comandante della Polizia Locale Giovanni Vitolo, dal capo dell’Ufficio tecnico Vincenzo Sportiello – ha effettuato una verifica a largo raggio su tutto il territorio comunale concentrando i sopralluoghi in alcuni punti più critici: cimitero comunale, via S.Maria delle Grazie (zona depuratore), via Cupa Belvedere, via Starza.

Il COC resterà attivo sino alle 8 di domattina, salvo ulteriori comunicazioni da parte del Dipartimento di Protezione Civile regionale. Al momento non si registrano situazioni di disagio o di allarme provocati dalle piogge.