Maltempo nel salernitano: giugno ballerino, primo week-end di pioggia e sole

In molti si sono lamentati del meteo a maggio, sbizzarrendosi tra ironie e battute sui social, circa il clima delle ultime settimane che, di estivo, non ha avuto praticamente nulla. Secondo Ilmeteo.it, tuttavia, giugno non consentirà ai cittadini di riporre ombrelli e stivali: in questo primo week-end, per iniziare, le piogge si alterneranno al sole, sulla falsariga di quanto accaduto nel mese appena concluso.

Non fredde, ma umide, intanto, le temperature che attendono i salernitani nei prossimi giorni: non resta che munirsi, ancora una volta, di impermeabili ed attendere, fiduciosi, l'inizio della vera estate, ormai, presumibilmente, alle porte.