Vento, neve e gelo, allerta meteo nel Salernitano: le previsioni

Vento forte e a tratti molto forte sull'intero territorio regionale a partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di domani. Ad annunciarlo è la Protezione Civile della Campania che ha emanato un avviso di criticità meteo per vento e mare, nevicate e gelate.

Le previsioni

In arrivo un significativo abbassamento generalizzato delle temperature con diminuzione anche di 8-10 gradi e conseguenti nevicate e gelate nelle zone interne e montuose. Nella nota si legge, in particolare, che sono previste "precipitazioni locali, prevalentemente nevose oltre i 200 metri e localmente anche a quote inferiori, con apporto al suolo da debole a localmente moderato. Venti forti o localmente molto forti nord-orientali, con possibili raffiche. Gelate oltre i 200-300 metri".

Le raccomandazioni: