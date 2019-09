Auto usate: ecco quali sono le più vendute in Campania secondo Brumbrum

La Fiat Panda è l'auto usata più venduta in Campania: questo è quanto risulta dalla classifica stilata da Brumbrum, primo rivenditore di diretto di auto online d'Italia tramite il sito www.brumbrum.it, in base ai dati raccolti dal proprio osservaotorio. L'Osservatorio Brumbrum ha preso in considerazione le automobili che da gennaio a giugno 2019 hanno fatto più vendite in rete in Italia.

Il mercato di riferimento

Secondo quanto rilevato, l'automobile rimane il principale mezzo di trasporto degli italiani. Il mercato dell’auto, nonostante sia in lieve calo, continua a registrare grandi numeri: sono oltre 2 milioni i passaggi di proprietà perquanto riguarda il settore dell'usato, che si uniscono a oltre un milione di immatricolazioni sul nuovo. Più del 30% di questi dati si registrano in meridione e isole.

Le vendite di auto online nel primo semestre nel sud Italia

Utilitarie e citycar dominano la classifica nella prima metà del 2019: in tutte le regioni del sud, Sicilia e Sardegna vendono più del 30% del totale, sfondando quota 50% in Campania. Bene le berline con quasi il 20% di media, le familiari chiudono il podio con il 10%. Detta legge Fiat Panda, che comanda la classifica in tutte le regioni del sud con quasi il 30% di media. Le uniche regioni dove Panda non trionfa sono la Puglia (la leader è Punto col 27%), e Sardegna dove vince smart ForTwo con il 22%. FCA domina tutta la top five in Campania (oltre la Panda entrano in top 5 la 500, la 500 l, la Lancia Ypsilon e la Punto) e in Molise, dove si registrano ottime vendite di Alfa Romeo Giulietta (18% del totale) e di Lancia Ypsilon (14%). Rompono la monotonia del mondo Fiat i buoni risultati di Volkswagen Golf in Calabria (22%) e in Abruzzo (20%). Degno di nota il quinto posto in Basilicata per BMW Serie 1.

Diesel ancora sopra il 70%, male l’ibrido

Per ultimo parliamo di alimentazioni. Nonostante la grande crisi mondiale, il diesel continua ad avere buonissimi numeri nell’Italia meridionale e sulle isole. Il gasolio tiene ancora oltre il 70% delle vendite online quasi ovunque al sud, tranne in Campania, dove comunque è ben oltre il 60%. Di contro il benzina fatica a superare quota 20%. Tasto dolente l’ibrido: nonostante per tutti sia il futuro, i dati di vendita continuano a non premiarlo.