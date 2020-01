Bollo auto 2020: sconti ed agevolazioni

Il 2020 ha portato importanti novità per il pagamento del bollo auto. la Regione Campania, infatti, ha comunicato che dal 1 gennaio è possibile chiedere la domiciliazione bancaria ottenendo lo sconto del 10%.

La misura

La Regione Campania ha voluto fortemente questo sconto che permette un risparmio consistente per le famiglie e ha definito le modalità di attuazione della domiciliazione bancaria. Verranno successivamente comunicate le modalità operative per richiedere la domiciliazione, intanto puoi rivolgerti all'ACI o all'URP regionale per maggiori informazioni.

PagoPA

Un'ulteriore novità è rappresentata da PagoPA, il nuovo sistema messo a punto dall’Agenzia delle Entrate. PagoPA, come spiega il Governo, non è una piattaforma dove pagare, bensì: "Una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali".

Gli sconti

Oltre a quello previsto dalla Regione Campania grazie alla domiciliazione del bollo, sono previsti diverse scontistiche come ad esempio per i possessori di auto e moto di interesse storico e collezionistico o sconti ed esenzioni per le auto ibride o elettriche.

Bollo auto, come calcolarlo

Il bollo auto deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Il calcolo dell'importo può essere effettuato sulla pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito dell’Aci.