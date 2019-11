Migliori teli coprimoto: guida all’acquisto

Dopo esserci occupati di caschi e bauletti, scopriamo oggi i migliori teli coprimoto, utili per proteggere motociclette e scooter da sporco ed intemperie.

Sul mercato è possibile trovare due diverse tipologie di teli, da esterno o da interno. I primi sono, ovviamente, più resistenti e progettati per resistere a pioggia, grandine e ai raggi UV. Molti modelli sono, inoltre, dotati di ganci capaci di resistere al vento e protezione per le ruote.

Passando ai teli da interni, sul mercato troviamo modelli in cotone per ambienti asciutti e modelli traspiranti adatti in particolare a garage o locali con un’elevata umidità.

Lihao

Iniziamo la nostra rassegna dal telo coprimoto impermeabile di Lihao. Un resistente modello realizzato in poliestere con dimensioni di 245x105x125 cm, adatte alla maggior parte di motociclette e scooter. Accessorio impermeabile che protegge anche da polvere, graffi, corrosione e raggi UV. Non dimentichiamo la fibbia e i due occhielli antivento e la pratica borsa dove riporre il telo.

Scopri di più su Amazon.it a 16 euro

Ghb

Proseguiamo con il telo di Ghb, realizzato in poliestere taffetà e dalle elevate dimensioni (265 x 105 x 125 cm). Accessorio impermeabile e bicolore, in nero e rosso, facile da trasportare e da riporre grazie alla borsa fornita in dotazione. Prodotto provvisto, inoltre, di una cinghia di protezione che impedisce al vento di far volare via il telo.

Scopri di più su Amazon.it a 19 euro

Oxford

Occupiamoci ora di un modello da interno realizzato da Oxford e disponibile in 6 diversi colori ed in 8 differenti taglie. Un modello ottimo per proteggere moto e scooter all’interno di un garage, dotato di un morbido rivestimento antigraffio. Telo traspirante per ridurre la condensa, con design senza cuciture.

Scopri di più su Amazon.it a 45 euro

Izuku

Terminiamo la nostra rassegna con il telo coprimoto di Izuku realizzato con un rivestimento in poliestere taffeta, morbido e resistente. Un modello in grado di proteggere moto e scooter da temperature estreme (-20 a +50°), polvere, sole, neve, graffi e corrosione. Non dimentichiamo l'occhiello nella parte anteriore e gli elastici ed i lacci antivento.

Scopri di più su Amazon.it a 16 euro