Tariffe agevolate per incentivare la movida a Salerno: tutte le informazioni

L'Associazione Commercianti per Salerno ha reso noto, attraverso i suoi canali social, tutte le convenzioni per la sosta agevolata che il Comune ha messo in campo per incentivare la movida. In tutti i parcheggi del centro di Salerno, infatti, fino al 15 novembre, sono previste delle tariffe agevolate per la sosta serale e non solo.

Vediamoli nel dettaglio

Piazza della Concordia - Dalle 21.00 alle 06.00 la tariffa è 1€/h o frazione

Sottopiazza della Concordia - Dalle 21.00 alle 06.00 la tariffa è 1€/h o frazione (solo 30 min 0,50€)

Piazza Mazzini - Dalle 21.00 alle 06.00 la tariffa è 1€/h o frazione

Via Molo Manfredi - Dalle 21.00 alle 06.00 la tariffa è 1€/h o frazione

Foce Irno - Dalle 00.00 alle 24.00 la tariffa è 1€/h o frazione

Piazza Sant'Agostino - Dalle 08.00 alle 03.00 la tariffa è 2€/h o frazione

Via Ligea - Dalle 00.00 alle 24.00 la tariffa è di 2€/5h o frazione

L'associazione, inoltre, annuncia che altri 100 posti auto saranno prossimamente messi a disposizione, sempre a tariffe agevolate, nell'area della Stazione Marittima.