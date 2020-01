Moto e scooter: i modelli più venduti in Italia nel 2019

Dopo la classifica dedicata alle auto più vendute lo scorso anno, ci dedichiamo oggi ai mezzi a due ruote.

Da ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) arrivano infatti interessanti dati sulle vendite di moto e scooter nel 2019.

Complessivamente lo scorso anno sono state venduti 252.294 mezzi a due ruote con un incremento pari al 4,9% rispetto al 2018. Scendendo nel dettaglio, il totale immatricolato delle moto è di 98.883 pezzi (+6,3%), mentre gli scooter, oltre i 50cc, totalizzano 133.054 unità (+5,2%). Infine i “cinquantini” con 20.357 veicoli (-2,7%).

Passiamo alle varie categorie, dove le naked (37.481 mezzi) e le enduro stradali (35.957) dominano il mercato delle moto. Per quanto riguarda i modelli, la Bmw R 1250 GS si conferma la moto più venduta in Italia nel 2019.

Di seguito la classifica delle 10 moto più vendute in Italia nel 2019:

Bmw R 1250 GS (4.069 unità immatricolate) Honda Africa Twin (3.819) Benelli TRK 502 (3.066) Yamaha Tracer 900 (2.714) Bmw R 1250 GS Adventure (2.393) Honda NC 750 X (2.132) Yamaha MT-07 (1.808) Ducati Scrambler 800 (1.735) Yamaha MT-09 (1.669) Kawasaki Z900 (1.526)



Gli scooter più venduti in Italia nel 2019

Occupiamoci ora degli scooter dove spiccano i 125cc con 52.872 unità vendute (+12,3%). Seguono poi i 300-500cc, i modelli 150-250cc ed infine i maxiscooter oltre i 500cc.



Per quanto riguarda i vari brand, ottimi risultati in particolare per Honda; lo scooter Honda SH 125 è infatti il più venduto in Italia nel 2019 con 10.008 pezzi immatricolati, seguito dalle varianti 150 e 300.

Qui la classifica completa degli scooter più venduti in Italia:

Honda SH 125 (10.008 unità) Honda SH 150 (8.997) Honda SH 300 (8.673) Piaggio Beverly 300 (8.212) Piaggio Liberty 125 (5.910) Kymnco Agility 125 (5.162) Yamaha XMax 300 (4.609) Honda X-Adv 750 Honda Forza 300 ( 4.263) Piaggio Beverly 350 (3.825)

