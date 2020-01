Cava, inaugurato un nuovo impianto per la ricarica di auto elettriche

E' stato inaugurato a Cava de' Tirreni, un impianto per la ricarica di auto elettriche, in viale Marconi nei pressi del parco Beethoven.

Una iniziativa green che incentiva e incoraggia l'uso di mezzi non inquinanti. In tanti hanno espresso consenso per la realizzazione del nuovo impianto.

Foto di Antonio Capuano



