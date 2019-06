Auto green: Salerno al secondo posto in Campania per le immatricolazioni

La Campania si classifica al XII posto in Italia per diffusione delle automobili green: a dare questa notizia è AutoScout24, il più grande marketplace automotive online d’Europa, che ha realizzato un focus sulle auto ibride ed elettriche. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, da gennaio a maggio la provincia di Napoli è al vertice per immatricolazioni di vetture green, ma a crescere maggiormente sono Avellino e Benevento

I dati

Le auto green, nonostante rappresentino ancora una quota marginale, sono in costante crescita. Nel 2018 il parco circolante di auto ibride ed elettriche in Campania è pari a 4.448 vetture (12° posto in Italia per numerosità), un dato in crescita del +38,1% rispetto al 2017. Nel dettaglio le vetture elettriche in circolazione sono aumentate del +20,8% (215 vetture) e le ibride del +39,2% (4.233). A livello provinciale, poi, il maggior numero di immatricolazioni di auto green si è registrato a Napoli con 407 vetture seguita da Salerno (180), Caserta (156), Avellino (94) e Benevento (49). Ma a crescere maggiormente rispetto allo stesso periodo del 2017 è Avellino (+108,9%), seguita da Benevento (+88,5%), Salerno (+81,8%), Caserta (+67,7%) e Napoli (+39,9%).

Il commento

"Nonostante i numeri siano ancora limitati, la crescita dell’elettrico è un sintomo dell’importante cambiamento culturale che sta trasformando tutta l’industry automotive e modificando il concetto più ampio di mobilità - ha commentato Tommaso Menegazzo, responsabile del Centro Studi di AutoScout24 - Siamo ancora lontani dai Paesi virtuosi come la Norvegia, ma la maggiore sensibilità degli italiani sui temi della sostenibilità, i crescenti investimenti della case automobilistiche e i programmi di incentivi all'acquisto di veicoli sempre meno inquinanti da parte dello Stato stanno andando nella direzione giusta per colmare questo gap. Probabilmente non sarà un processo veloce perché i costi per l’acquisto sono ancora elevati e le infrastrutture, come le stazioni di ricarica, non sono adeguate per soddisfare le attuali esigenze di mobilità degli italiani" ha concluso.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Salerno usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery