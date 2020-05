“Bandiera Gialla”: solo 3 riconoscimenti nel salernitano, tutti in Cilento

Tre le località salernitane, sulle 5 campane, che hanno ottenuto dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta la “Bandiera Gialla”, il simbolo che contrassegna i comuni ciclabili. Allori, in particolare, per Camerota, Castelnuovo e San Giovanni a Piro (già insigniti per il terzo anno consecutivo) e i comuni “newentry” di Piaggine e Roccagloriosa.

Come è noto, a conferire la bandiera gialla, è stata la Fiab promuove l’uso della biciletta per la mobilità quotidiana e il turismo sostenibile, con azioni di sensibilizzazione e proposte rivolte a cittadini e istituzioni a livello locale, nazionale ed anche europeo (è membro della European Cyclists’ Federation). L’appartenenza alla rete Comuni Ciclabili permette di partecipare ad una serie di momenti formativi, di accedere ad un archivio di buone pratiche e di condividere, con altre amministrazioni, le migliori azioni e politiche per la ciclabilità. Comuni Ciclabili Fiab è scientificamente fondato e costruito su solide competenze: tra i partner, spiccano l’Istituto Nazionale di Urbanistica e l’Università La Sapienza.