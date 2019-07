Viaggi: MarinoBus punta su Salerno con collegamenti per l'Italia e per l'estero

MarinoBus, società di trasporto passeggeri pugliese, punta decisa su Salerno. Dal 28 luglio, infatti, sarà operativa la nuova fermata in piazza Montpellier dalla quale sarà possibile raggiungere oltre 150 destinazioni del Centro e del Nord Italia, alcune tramite collegamenti diretti (ad esempio Roma, Firenze, Bologna e Milano) ed altre tramite la stazione di interscambio di Bologna (come nel caso di Torino, Bergamo, Brescia, Bolzano, Genova, Lucca, Mestre, Udine e tantissimi altri centri). Gli utenti, poi, potranno raggiungere anche una decina di destinazioni in Basilicata, da Potenza al Metaponto.

I prossimi passi

Per il futuro si punta ad avere diversi collegamenti anche con mete all'estero. "Siamo stati determinati nel voler includere Salerno nella nostra rete di collegamenti perché siamo convinti che il nostro servizio sarà apprezzato dalla clientela con conseguente successo per la nostra scelta: mi piace pensare che presto saranno tanti i salernitani che scopriranno il vantaggio di raggiungere comodamente tante destinazioni partendo da Piazza Montpellier! – ha commentato Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus – E sarà anche un’opportunità per chi, da fuori, vorrà conoscere la bellezza di questa zona d’Italia".

I biglietti

Le corse da e verso Salerno saranno diurne e con frequenza giornaliera. I biglietti, con decorrenza dal prossimo 28 luglio, sono già acquistabili tramite l'apposita App per dispositivi Android ed iOS e tramite il sito marinobus.it. I biglietti, poi, sono anche acquistabili presso una delle 3.000 biglietterie convenzionate in tutta Italia. E' possibile, poi, beneficiare delle vantaggiose tarriffe promozionali a partire da 9 euro.

La flotta

I passeggeri viaggeranno su bus all’avanguardia, con gli elevati standard di qualità e il tipico stile italiano che contraddistinguono MarinoBus da sempre: mezzi di ultima generazione dotati di allestimenti interni di alto livello, poltrone XXL, grande spazio tra i sedili, presenza di poggiapiedi, Wi-Fi gratuito, supporto ricarica veloce per dispositivi mobili e possibilità di viaggiare con due bagagli, uno in stiva e uno a mano sul bus.