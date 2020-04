Coronavirus: i servizi i smart working dell'Aci Salerno

Sono tanti gli automobilisti salernitani che, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, si rivolgono all'Aci. L'Automobil Club di Salerno, infatti, nonostante gli uffici siano chiusi al pubblico, sta garantendo la maggior parte dei suoi servizi attraverso lo smart working, il lavoro agile che consente di dare risposte ai cittadini di Salerno e provincia anche a distanza.

I servizi

Le informazioni più richieste al n. tel. 089 232339 o via email a: segreteria@salerno.aci.it in questo periodo riguardano prevalentemente le scadenze e i pagamenti delle tasse automobilistiche, le proroghe relative alle patenti di guida e i problemi di patente scaduta, informazioni sulle autocertificazioni e sugli spostamenti in città e in provincia, fermi amministrativi e cartelle esattoriali, modalità di iscrizione e risparmi per auto ultraventennali, richieste di intervento di Soccorso Stradale per batterie scariche.

Il personale dell'Automobile Club Salerno anche in smart working ha potuto procedere, su richiesta dei contribuenti, al pagamento a distanza delle tasse automobilistiche e delle Visure PRA, con invio delle ricevute per email, all'emissione e al rinnovo delle Tessere Aci per i Soci individuali e per le Aziende che anche in questo periodo hanno frequenti necessità di spostarsi sul territorio nazionale ed internazionale.

In tutta Italia sono stati finora oltre cinquemila gli automobilisti assistiti da Aci per telefono o per email, con una media di quattrocento chiamate al giorno al numero verde 800.18.34.34 e cento email a presidiourpcovid19@aci.it. Anche attraverso questi canali gli automobilisti hanno ottenuto risposte su patenti, fogli rosa, libretti di circolazione e disbrigo di pratiche automobilistiche, visure.

I diversi canali di contatto di Aci e Automobile Club Salerno rientrano nel “pacchetto” di iniziative dell’Aci per ridurre gli spostamenti fisici sul territorio, favorire lo smart working del personale e garantire la continuità dei servizi.

L'appello

In passato ti abbiamo detto #MollaStoTelefono, #GuardaLaStrada, #Rispettiamoci, #GuidaConCoscienza perchè vogliamo #StradeSicure, ora diciamo #restaaCasa perchè vogliamo #StradeVuote. Aci: insieme per la sicurezza