Busitalia: cambiano le tratte e le fermate a Salerno, tutte le informazioni

Busitalia annuncia che, da sabato 1 febbraio 2020, sull alcune tratte urbane saranno operative modifiche di percorso ed orari.

Ecco l'elenco degli interventi sui servizi urbani interessati

Linee 2/20-5-6-40-42

Per tali linee via Ligea non sarà più capolinea di sosta e partenza/arrivo, rimanendo solo una fermata di transito, diventando collegamenti di tipo circolare.

Nello specifico le variazioni:

Linea 2/20 Ligea-Sordina a/r diventa una circolare e cambia in: Sordina-Ligea-Sordina (via Ligea rimane solo fermata transito)

Linea 5 Ligea-Z. Industriale a/r diventa una circolare e cambia in: Fuorni deposito-Ligea-Fuorni deposito (via Ligea rimane solo fermata transito)

Linea 6 Ligea-C. Sociale a/r diventa una circolare e cambia in: C. Sociale-Ligea-C. Sociale (via Ligea rimane solo fermata transito)

Linea 40 Ligea-S. Eustachio a/r diventa una circolare e cambia in: S. Eustachio-Ligea-S. Eustachio circolare (via Ligea rimane solo fermata transito)

Linea 42 Ligea-XXIV Maggio-Z. Industriale diventa una circolare e cambia in: Fuorni deposito-Ligea-Fuorni deposito (via Ligea rimane solo fermata transito)

Linee 3-14-18-19

Per tali linee il capolinea viene spostato da via Ligea a via Vinciprova e non transiteranno più per via Ligea.

La tratta lato mare: “via Ligea-Teatro Verdi-L.mare Trieste alt. Tribunale” e quella lato monte: “C.so Garibaldi alt. Poste Centrali-Teatro Verdi-via Ligea” saranno servite:

in andata e ritorno, dalla nuova linea n.5 Fuorni deposito-Ligea-Fuorni deposito, intensificata con frequenza corse ogni 30' per aumentare l’offerta da/per Ligea;

la direttrice lato mare "via Ligea-centro città" è servita anche dalle ordinarie linee n. 1 Vietri-Canalone, 4 Pompei-Vinciprova, 9 Siano-Vinciprova.

Le linee n. 3-14-18-19 saranno instradate sul nuovo percorso nel seguente modo:

in partenza da Vinciprova: svoltano a destra per immissione su Via Torrione , C.so Garibaldi ang. via Barrella/Salerno FS, C.so Garibaldi Tribunale, svoltano a destra per P.zza XXIV Maggio, da dove riprendono l'ordinario percorso per le diverse destinazioni;

, C.so Garibaldi ang. via Barrella/Salerno FS, C.so Garibaldi Tribunale, svoltano a destra per P.zza XXIV Maggio, da dove riprendono l'ordinario percorso per le diverse destinazioni; in arrivo a Vinciprova: provenendo da P.zza XXIV Maggio, in discesa dir. mare, svoltano a sinistra per immissione sul L.mare Trieste, proseguono per P.zza della Concordia, L.mare C. Tafuri, svoltano a sinistra per via A. Carella, per raggiungere poi il capolinea di Vinciprova.

Nello specifico le variazioni:

Linea 3 Ligea-Seripando-Ospedale a/r cambia capolinea e diventa: Vinciprova-Seripando-Ospedale a/r (nuovo capolinea: Vinciprova)

Linea 14 Ligea-Brignano a/r cambia capolinea e diventa: Vinciprova-Brignano a/r (nuovo capolinea: Vinciprova)

Linea 18 Ligea-Cappelle-Matierno a/r cambia capolinea e diventa: Vinciprova- Cappelle-Matierno a/r (nuovo capolinea: Vinciprova)

Linea 19 Ligea-Croce a/r cambia capolinea e diventa: Vinciprova- Croce a/r (nuovo capolinea: Vinciprova)

Per maggiori informazioni>>>Busitalia