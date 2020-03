Covid-19: è made in Salerno Vapourel, il nuovo dispositivo per sanificare i veicoli in 5 minuti

Sanificare in cinque minuti tutti i veicoli: riesce a farlo il nuovo dispositivo nato da un progetto di riconversione di un'azienda campana con l'idea di fornire supporto alle attività di bonifica delle auto delle forze dell'ordine, ambulanze e mezzi del trasporto pubblico e privato, quelli maggiormente impiegati per la lotta all'emergenza Covid-19.

Il nuovo dispositivo

Il nuovo dispositivo si chiama Vapourel, è ideato da Decomedical, azienda di San Mango Piemonte in provincia di Salerno specializzata nella produzione di apparecchiature per l'estetica, e consente di intervenire in maniera efficace nella riduzione di contaminazione microbica dei piccoli ambienti indoor, come appunto gli abitacoli degli autoveicoli.

Parla Lorenzo De Cola, amministratore di Decomedical

"E' scattata una gara di solidarietà, con tanti colleghi imprenditori che chiamano in azienda per poter acquistare e successivamente donare Vapourel. Sono contento di poter contribuire, in questo momento drammatico per tutto il Paese, mettendo a disposizione il know how della mia azienda".