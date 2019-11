Patente a punti: come verificare il saldo

Oramai sono più di 15 anni che la Patente a Punti è in vigore in Italia ma non tutti conoscono ancora come funziona il sistema dei punti, come recuperare punti e come controllare il proprio saldo.

Il sistema

Ad ogni automobilista i punti assegnati sono inizialmente 20. Questi possono essere decurtati in caso di alcune infrazioni al Codice della Strada. Per i neopatentati (primi 3 anni di patente) i punti delle sanzioni sono raddoppiati (es. se la sanzione prevede 5 punti, per un neopatentato saranno 10). Nel caso in cui i punti a disposizione dell'automobilista risultino azzerati, questi dovrà sostenere nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida per riottenere la patente.

Come recuperare i punti

I punti possono essere recuperati seguendo dei corsi a pagamento presso le autoscuole oppure non commettendo infrazioni per un periodo di almeno due anni. Se un automobilista non commette infrazioni guadagna due punti ogni anno e può accumulare fino a un massimo di 30 punti. I neopatentati che non commettono infrazioni guadagnano un punto ogni anno fino a un massimo di 3.

Come controllare il saldo dei punti

Ci sono diverse modalità per conoscere velocemente il saldo dei punti della propria patente: