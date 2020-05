RC Auto: in forte calo la tariffa media in provincia di Salerno

Buone notizie per gli automobilisti salernitani che, con il ritorno graduale alla normalità, dovranno rinnovare l'RC auto. Come emerge dall'osservatorio di Facile.it, infatti, la tariffa media rilevata nella provincia di Salerno, sta continuando a calare e dopo il -6,27% su base annua rilevato a marzo 2020, aprile ha fatto segnare un nuovo record, con un eloquente -18,55%. Si tratta del calo più alto rilevato all’interno della regione.

Il costo medio dell'RC auto a Salerno

Grazie al calo, per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia di Salerno, ad aprile 2020 occorrevano, in media, 617,29 euro (il 25% in meno rispetto alla media regionale). Le tariffe potrebbero, però, presto aumentare se, come prevedibile, con l’interruzione graduale della quarantena e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione, e con esso quello dei sinistri, tornerà a crescere.

A livello provinciale sono state rilevate riduzioni importanti in tutte le aree della Campania: calo record per la provincia di Salerno (-18,55%), seguita da quelle di Caserta (-15,54%), Napoli (-11,57%) e Avellino (-11,54%). Chiude la graduatoria regionale la provincia di Benevento (-5,59%). In valori assoluti, la provincia Caserta, con un premio medio pari a 872,47 euro, si conferma essere l’area più costosa della regione, Benevento la più economica (586,95 euro).

