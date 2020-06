Esami per il conseguimento della patente, riprendono le attività all'autoscuola "New Salerno"

Con il ritorno ad una parziale normalità, a fronte dell'emergenza da Covid-19, riprendono anche gli esami alla Motorizzazione. Tra le prime in Italia a tornare in piena attività c'è l'autoscuola "New Salerno", in via Traversa Pasquale Naddeo, che nella giornata di oggi ha ripreso gli esami per il conseguimento della patente. Si comincia con i quiz, poi toccherà alla pratica, nei giorni successivi. Presso l'autoscuola è possibile conseguire oltre alle patenti A-B-C-D-E-K, seguire anche corsi per patenti nautiche entro e oltre le 12 miglia, rinnovare patenti e duplicati per converssione, corsi di coc e rinnovi, corsi per consulente adr e rinnovi, corsi per responsabile tecnico trasporto merci e passeggeri, corsi per insegnanti di scuola guida e istruttori e infine, corsi per la sicurezza D. Lgs. 81/08