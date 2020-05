Benzina e gasolio, cali per effetto del lockdown: i dati nel comune di Salerno

Nel primo trimestre 2020 in Campania i consumi di gasolio per autotrazione sono calati del 9,8%, mentre i consumi di benzina per autotrazione sono diminuiti del 23,3%. Nel comparto dei consumi di benzina per autotrazione in Campania tutte le province hanno fatto registrare un calo: Caserta (-26,4%), Napoli (-24,7%), Salerno (-20,6%), Benevento (-15,5%), Avellino (-10,7%). Nel comparto dei consumi di gasolio per autotrazione quasi tutti i dati provinciali sono negativi: Caserta (-20,5%), Napoli (-13,2%), Salerno (-2,9%) e Benevento (-2,3%). Fa eccezione Avellino che fa registrare un aumento dell’11,5%, aumento che però non è sufficiente a far diventare positivo il saldo regionale. Questi dati sono stati elaborati dal Centro Studi Continental sulla base di dati del Ministero dello Sviluppo Economico.

I consumi di benzina e gasolio: le percentuali

In Italia nel primo trimestre 2020, per effetto del lockdown imposto a causa del Coronavirus, i consumi di benzina per autotrazione sono calati del 17,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sempre nello stesso periodo i consumi di gasolio per autotrazione sono diminuiti del 15,3%. Tra le regioni italiane è il Lazio ad aver fatto registrare il calo maggiore a livello percentuale: -28,2% per i consumi di benzina e -40,9% per i consumi di gasolio. All’interno di una situazione che presenta cali generalizzati vi sono però anche due dati in controtendenza: i consumi di benzina in Abruzzo sono aumentati dello 0,5% rispetto al 2019 e i consumi di gasolio in Valle D’Aosta sono aumentati dell’1,3%, sempre rispetto al 2019.