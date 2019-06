La quarta tappa del raduno nazionale di auto storiche parte da Salerno fino a Castellabate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 9 giugno da Salerno a Castellabate arriva la quarta tappa di Ruote nella Storia. Castellabate è noto al grande pubblico anche per l’ambientazione del film “Benvenuti al Sud”, un fantastico borgo dove le incredibili bellezze paesaggistiche della zona saranno mostrate agli partecipanti di “Ruote nella Storia”, la manifestazione che porta l’eredità culturale dell’automobilismo d’epoca negli scenari più incantevoli d’Italia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di Aci Storico con l’associazione I Borghi più Bello d’Italia e vede questa volta coinvolto nell’organizzazione l’Automobile Club Salerno ACI. L’appuntamento è domenica 9 giugno a Piazza Mazzini (Salerno) alle ore 8.00. Qui i partecipanti potranno accreditarsi e riceveranno i documenti necessari per l’evento oltre a ricevere alcuni simpatici gadget.Dalle ore 9.30 partirà la manifestazione vera e propria, con la rievocazione del Circuito Storico di Salerno, il circuito cittadino che, tra il cuore della città e il lungomare, ospitò negli anni ’50 e ’60 alcune edizioni del “Gran Premio Città di Salerno”, prima che le gare cittadine venissero definitivamente bandite in virtù di un’accresciuta attenzione verso la sicurezza. Il convoglio di auto storiche partirà poi alla volta di Castellabate, il comune costiero affacciato sul golfo che racchiude in sé la magia del Cilento. Il borgo fa parte dei territori del parco nazionale del Cilento,Vallo di Diano e degli Alburni, riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco dal 1998. Durante il percorso è previsto un check-point con controllo a timbro nell’area di Paestum-scavi, si proseguirà poi nell’itinerario sino a raggiungere la meta. Una volta giunti a Castellabate avrà luogo una mostra statica delle vetture, che potranno essere ammirate da appassionati e curiosi. È prevista quindi una visita guidata del borgo e del Castello da cui prende il nome. Alle ore 14.00 i partecipanti potranno pranzare gustando alcuni piatti del territorio in San Marco di Castellabate. La struttura, immersa nel verde e realizzata in un romantico casale del secolo scorso finemente ristrutturato, ospiterà anche le cerimonie di riconoscimento e consegna dei premi. Il pranzo sarà offerto gratuitamente ai soci Aci Salerno e Aci Storico.

L ’evento sarà, come di consueto, seguito dalle telecamere di ACI Storico Magazine, che racconterà fedelmente anche questa tappa di Ruote nella Storia nel reportage che andrà in onda su Automoto TV, altre emittenti areali e numerose web tv.