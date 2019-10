Inquinamento: continuano le limitazioni per i veicoli Euro 3 a Salerno

Continua ad essere attiva la limitazione al traffico per i veicoli considerati inquinanti. Anche se le centraline per la rilevazione dello smog attive nella città di Salerno hanno mostrato un trend in diminuzione per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, i dati registrati sono ancora superiori ai limiti consentiti da legge, in special modo per quanto riguarda la centralina di via Osvaldo Conti a Fratte. L'Amministrazione Comunale, quindi, anche in visione dell'imminente inagurazione delle Luci d'Artista 2019 ha deciso di continuare a mantenere il divieto con diverse eccezioni.

I veicoli coinvolti

Sono state, infatti, revocate le ordinanze 11 e 12, rispettivamente del 24 e del 31 luglio 2019, in merito ai divieti di circolazione. Con questa nuova ordinanza, quindi, è fatto divieto di circolazione per le seguenti tipologie di veicoli:

Autoveicoli diesel pre Euro, Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3;

Veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3;

Esistono, però, alcune eccezioni tra le quali

Ciclomotori, moto e scooter; Autoveicoli che effettuano car pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate per 4 o più posti o almeno 2 se omologate per 2 persone; Veicoli al servizio di portatori di Handicap muniti del necessario contrassegno Veicoli di interesse storico e collezionistico

Il divieto

Il divieto sarà attivo dal luned' al venerdì nelle seguenti fasce orarie:

dalle 09:30 alle 12:30

dalle 15:30 alle 18:00

Ecco di seguito l'ordinanza>>>ORDINANZA N.17 del 30-10-2019

Allegati