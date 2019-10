Scooter e auto su corso Vittorio Emanuele: da ottobre attive le videocamere

Pugno duro contro gli scooter e le auto su corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il Ministero dei Trasporti ha dato via libera alla sperimentazione, per il mese di ottobre, per i nuovi varchi della ZTL dopo l'installazione delle videocamere.

I varchi

I varchi incriminati attraverso i quali scooter e automobili, soprattutto dopo le 21, accedono all'area pedonale del corso Vittorio Emanuele sono quelli di via Raffaele Conforti e via Porta Elina. Dopo la sperimentazione per il varco di via Conforti del mese di ottobre potranno partire anche le sanzioni. In seguito saranno attivati anche gli altri varchi per sanzionare i furbetti della ZTL.