Veicoli commerciali: la prima azienda a mettere in strada gli IVECO S-Way è la SMET

Il Gruppo SMET è la prima azienda al mondo a mettere in strada la nuova generazione di IVECO S-Way. E' terminata, infatti, la prima fase di test su strada per questi veicoli presentati nel luglio scorso presso il centro espositivo IFEMA di Madrid. La SMET è la prima azienda a cui IVECO e CNH Industrial hanno affidato le prove di percorrenza per questo prodotto di grande avanguardia lungo le strade d’Europa.

Il commento

"Abbiamo percorso un totale di 50.000 km, con risultati molto soddisfacenti – ha spiegato l’Amministratore Delegato Domenico De Rosa – I consumi registrati durante questa prima fase di test superano i 3,3 km al litro, confermando l’eccezionale efficienza di consumi garantita da questi nuovi veicoli. Desidero inoltre ricordare che i veicoli IVECO S-Way sono forniti di AEBS, l’avanzato sistema anticollisione che stiamo adottando per tutta la nostra flotta - ha aggiunto De Rosa. Ed ha concluso - Si tratta di mezzi all’avanguardia, che ritengo perfetti per le esigenze del nostro Gruppo".

I nuovi IVECO S-Way

I nuovi veicoli presentano un’efficienza di consumi eccezionale, abbinata a tecnologie all’avanguardia e ai più avanzati sistemi di connettività: si tratta infatti di mezzi connessi al 100% e destinati per questo a rivoluzionare la gestione delle flotte. Dal punto di vista del contenimento dei consumi e delle emissioni, i veicoli sono dotati di una nuova tecnologia del motore e della trasmissione Hi-Tronix, oltre che di numerose soluzioni integrate per il risparmio di carburante. Sarà naturalmente disponibile anche la versione alimentata a metano.

"IVECO S-Way è un prodotto di altissima qualità, dove nulla è stato lasciato al caso – ha commentato Mihai Daderlat, Business Director Mercato Italia di IVECO – I riscontro ottenuti dal Gruppo SMET in questa prima fase di test su strada ci confermano che le aziende apprezzano questo nuovo mondo IVECO, fatto di connettività, servizi e digitalizzazione".