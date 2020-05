Cilento, garantiti per questa estate i collegamenti e i servizi su gomma: le linee e gli orari

Riconfermati i servizi del Cilento Bus anche per l’estate 2020. Nonostante le difficoltà e i tanti punti interrogativi in vista dell’imminente stagione ormai alle porte, dal 1 luglio al 31 agosto, Infante Viaggi ha confermato parte dei servizi delle Metropolitana su gomma concernenti servizi di linea Cilento Bus da per Salerno, Pompei, Napoli Stazione ed Aeroporto.

Dal 1 luglio saranno attive le seguenti corse :

Linea Rossa

1^ corsa con partenza ore 13.00 da Marina di Camerota e Palinuro destinazione Salerno,Pompei,Napoli e ritorno ore 17.45 tutti i giorni incluso domenica.

2^ corsa solo il sabato con partenza ore 7.00 da Marina di Camerota e Palinuro destinazione Salerno,Pompei,Napoli e ritorno ore 11.15

Linea Verde

1^ corsa con partenza da Acciaroli, Agnone Cilento, Casal del Conte, Santa Maria di Castellabate, Agropoli con destinazione Salerno,Pompei, Napoli e ritorno ore 12.15

Linea Gialla

1^ corsa con partenza ore 14.30 da Paestum per Salerno, Pompei Napoli e ritorno ore 17.45

Infante Viaggi inoltre ha comunicato anche il protocollo di sicurezza sanitario adottato garantendo :

• sanificazioni giornaliere

• misurazione della temperatura corporea mediante l’utilizzo di termoscanner a distanza prima della salita bordo dell’autobus

• Consegna gratuita a bordo di mascherine, n. 1 per ogni passeggero

• Capienza pari al 50% del numero di posti a sedere in rifermento alle restrizioni relative al distanziamento sociale.

Il Cilento Bus

Il Cilento Bus si conferma tra i modi più sicuri per raggiungere il Cilento e godere del suo mare. «Confermati investimenti e posti di lavoro nonostante la crisi nata in seguito alla pandemia - ha detto Alessandro Infante, titolare di Cilento bus Infante Viaggi -. Con grande sacrificio e determinazione abbiamo pubblicato un protocollo sanitario di sicurezza modello al fine di tutelare il nostro personale e tutti i nostri utenti fidelizzati da quasi dieci anni di servizio» conclude. Entusiasmo e voglia di vacanze , è questo il sentore da parte degli utenti che attendevano la pubblicazione di questa notizia. Dal 20 maggio è possibile prenotare su: www.agenziainfanteviaggi.it; www.cilentobus.com; www.omio.it.