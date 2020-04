Immatricolazioni 2019: in Campania aumentano gli autobus e calano i veicoli pesanti

Nel 2019 in Campania le immatricolazioni di autobus sono state 285, con un aumento del 115,9% rispetto al 2018. Sempre lo scorso anno le immatricolazioni di veicoli pesanti (e cioè con PTT – peso totale a terra – superiore a 16 tonnellate) per il trasporto merci sono state 2.145, con un calo del 26,4% rispetto al 2018. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Aci.

I dati

Dall'elaborazione è possibile stilare la graduatoria dei dati a livello provinciale. La provincia campana in cui le immatricolazioni di autobus sono cresciute di più è Salerno (+225%), seguita da Napoli (+144,9%), Benevento (+28,6%) e Avellino (provincia in cui le immatricolazioni di autobus sono rimaste invariate). L’unica provincia a registrare un calo delle immatricolazioni di autobus è Caserta (-25%). Per ciò che riguarda le immatricolazioni di veicoli pesanti per il trasporto merci, tutte le provincie campane fanno registrare dati in calo. Si va dal -16,3% di Salerno al -28,9% di Napoli, al -31,7% di Caserta al -36,5% di Avellino per arrivare al -60,1% di Benevento.

Le immatricolazioni

Nel 2019 in Italia le nuove immatricolazioni di autobus sono state 4.321, con una crescita del 31,3% rispetto al 2018. Sempre nel 2019 le immatricolazioni di veicoli pesanti (e cioè con PTT – peso totale a terra – superiore a 16 tonnellate) per il trasporto merci sono state 19.605, con un calo del 30,7% rispetto al 2018. Con un fatturato di 44,5 miliardi di euro realizzato nel 2019, Continental è tra i leader mondiali nelle subforniture per il settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e componentistica per motore e telaio, strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e prodotti tecnici in elastomeri, Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima globale. Continental, inoltre, è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Attualmente Continental ha un organico di più di 240.000 persone in 59 paesi.

www.continental-corporation.com



Divisione Pneumatici

La Divisione Pneumatici attualmente conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L'ampia gamma di prodotti ed i continui investimenti nella ricerca e sviluppo costituiscono un importante contributo per una mobilità più efficiente dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. Con un fatturato di 11,4 miliardi di euro realizzato nel 2018 e circa 56.000 persone impiegate, la Divisione Pneumatici è tra i produttori leader di pneumatici a livello mondiale.

www.continental-pneumatici.it



Pneumatici per veicoli commerciali

La Business Unit Pneumatici per Veicoli Commerciali rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale di pneumatici e coperture per autocarri, autobus e per veicoli industriali. La Business Unit è in costante sviluppo da semplice produttore di pneumatici a fornitore di soluzioni, con un’offerta completa di prodotti, servizi e soluzioni orientate ai pneumatici.

www.continental-pneumatici.it/truck-autobus - www.continental-pneumatici.it/industria-agro



Didascalia



