Veicoli commerciali elettrici: i vantaggi a Salerno

Una delle più importanti novità del mercato automobilistico sono i veicoli ibridi o elettrici. Questi ultimi, in special modo, godono di numerosi vantaggi nei centri cittadini. La mobilità elettrica, infatti, oltre a far bene all'ambiente e alle tasche gode di numerosi vantaggi grazie agli incentivi che molti comuni prevedono.

A Salerno, ad esempio, i veicoli elettrici possono parcheggiare su tutte le strisce blu al prezzo simbolico di 10 € l'anno (30 € i veicoli ibridi). In più, cosa non secondaria, godono dell'accesso illimitato nelle zone ZTL. Nella nostra città, in particolare, per gli accessi sporadici è sufficiente avvisare il Comando di Polizia Municipale, mentre per gli accessi continuativi bisogna chiedere un permesso particolare.

Non è un caso, quindi, che questi veicoli vengono sempre più scelti dai corrieri per effettuare le loro consegne.

Vediamone insieme alcuni modelli:

Ducato Electric . La versione elettrica del più classimo dei modelli commerciali Fiat arriverà sul mercato il prossimo anno. Avrà un'autonomia che va da 220 a 360 km (in base ai differenti tagli di batterie) e può raggiungere la velocità di 100 km/h.

. La versione elettrica del più classimo dei modelli commerciali Fiat arriverà sul mercato il prossimo anno. Avrà un'autonomia che va da 220 a 360 km (in base ai differenti tagli di batterie) e può raggiungere la velocità di 100 km/h. Volkswagen e-Crafter: Il primo veicolo commerciale a trazione elettrica Volkswagen ha una portata utile di più di 900 kg con un'autonomia di 173 km. Le caratteristiche di marcia sono ottimali per lo stop-and-go dei centri cittadini.

Il primo veicolo commerciale a trazione elettrica Volkswagen ha una portata utile di più di 900 kg con un'autonomia di 173 km. Le caratteristiche di marcia sono ottimali per lo stop-and-go dei centri cittadini. Ford Tourneo Custom plug-in hybrid: Questo modello ibrdio della Ford ha un'autonomia fino a 50 km in modalità electtrico e oltre 500 chilometri in ibrido, è ricaricabile al 100% in 5 ore con alimentatore domestico e completamente smart vantando, tra l'altro, un sistema di monitoraggio dell'angolo cieco in grado di rilevare i veicoli che potrebbero sfuggire alla visuale.