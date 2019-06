Ecco il test del DNA per analizzare la tua chioma

Se si parla di calvizie, la prima causa che viene in mente è l’alopecia androgenetica che, nonostante il nome, non colpisce solo gli uomini.

Questa problematica è caratterizzata dalla progressiva miniaturizzazione dei follicoli piliferi presenti sul cuoio capelluto e quindi dei capelli da essi prodotti, che diventano sempre più sottili, corti e depigmentati. La calvizie non deriva quindi dal numero di capelli che cadono, ma dal fatto che molti di essi vengono sostituti da capelli meno forti.

Le ricerche in merito hanno evidenziato che, tra i fattori scatenanti, sono compresi anche quelli ereditari: all’interno dei geni, infatti, sono contenute le informazioni specifiche di ciascun individuo che permettono all’organismo di funzionare e di sintetizzare le proteine necessarie per completare le reazioni biochimiche indispensabili per la sopravvivenza dell’organismo. Uno dei geni più importanti per quanto riguarda la calvizie è il gene per il recettore degli ormoni androgeni (AR), localizzato sul cromosoma X.

Fortunatamente, la ricerca è servita anche a ideare test sempre più efficaci e non invasivi, in grado di analizzare il DNA.

Il test è semplice ed indolore, viene eseguito tramite un tampone buccale capace di raccogliere cellule della mucosa: una metodologia depositata presso il Ministero della Salute, che ne permette l’uso senza la necessità di dover effettuare un sempre fastidioso prelievo di sangue. Le analisi del DNA vengono poi effettuate in sinergia con centri diagnostici di bioingegneria e biologia molecolare (specializzati in biologia genetica) autorizzati e riconosciuti dalla Società Italiana di Genetica Umana.

Nei centri Istituto Helvetico Sanders viene eseguito il test Hair GENETIC, che consente agli esperti di individuare in maniera puntuale e precisa la tipologia di problematica in atto o, addirittura, il suo rischio futuro.

Fornisce informazioni importanti sulla velocità di progressione, il pattern clinico e la gravità del problema, permettendo di affrontarlo prima che si manifesti.

Il test Hair GENETIC è inoltre in grado di analizzare i differenti geni implicati nello sviluppo della calvizie, isolando specificamente quelle mutazioni associate ad un aumentato fattore di rischio e quindi di agire per prevenire o limitare l’azione dell’alopecia androgenetica.

Questo test, quindi, risulta una scelta assolutamente consigliata soprattutto se esistono casi di calvizie in famiglia, potendola affrontare addirittura prima che si manifesti.

