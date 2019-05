1 giugno: conferenza stampa Ugo Tozzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA Domani, sabato 1 giugno, alle ore 12.00 presso la sede elettorale di Fratelli d’Italia in via Mazzini 34, il coordinatore provinciale del partito, dottor Ugo Tozzi, terrà una conferenza stampa per ringraziare gli elettori, discutere degli esiti del voto alle elezione Europee e della prospettive future del partito a Battipaglia e in provincia di Salerno. Vi aspettiamo.