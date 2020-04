Primo maggio alle porte, l'auspicio e le riflessioni della Csa Fiadel e delle Acli

Il primo maggio è ormai alle porte. A puntare i riflettori sulla Festa del Lavoro, Angelo Rispoli, segretario della Csa Fiadel di Salerno: "Questo primo maggio avrà un peso diverso da quelli precedenti. Ma l'emergenza Covid-19 non deve far passare in secondo piano le vertenze ancora in atto in provincia di Salerno".

"Penso che ci sono tanti lavoratori che stanno difendendo il proprio impiego. Non bisogna dimenticare gli operai del Consorzio di Bacino o i lavoratori che si occupano delle pulizie presso il centro commerciale La Fabbrica. Sono vertenze ancora in atto e non vorrei finissero nel dimenticatoio, magari strumentalizzando il momento che stiamo vivendo", incalza Rispoli che rivolge poi un appello sul tema della sicurezza:

Non si deve pensare di dover mettere a rischio le famiglie. La politica celebri questo primo maggio diversamente, come farà il Comune di Bellizzi. Con il sindaco Mimmo Volpe, proprio domani, in occasione della festa dei lavoratori, ci riuniremo, insieme alle altre sigle sindacali, per trovare una soluzione alla stabilizzazione degli storici lavoratori ex Tempor che da tempo prestano opera per l'Ente. Questa sarà sicuramente una vittoria in un primo maggio diverso dagli altri".

"L'emergenza coronavirus ha posto davanti ogni cosa il tema della salute che viene prima di tutto. Penso che in ambito lavorativo questa vicenda vada sfruttata in positivo. Gli agenti di polizia locale, oltre alla dotazione tradizionale funzionante, devono avere la possibilità di poter svolgere la propria attività dotati di mascherine e guanti. Non bisogna aver paura di lavorare temendo poi il ritorno a casa.

Ad esprimere una riflessione sulla Festa dei lavoratori che cade quest’anno in una situazione drammatica per il nostro Paese.

"Se guardiamo al passato, l’immagine che abbiamo di fronte è quella dell’Italia uscita dalla II Guerra mondiale: un Paese prostrato e sconfitto che ritrovava però la sua unità intorno alla Carta Costituzionale per iniziare la ricostruzione. Anche oggi abbiamo bisogno di ripartire dalla Costituzione, proprio dalle sue righe iniziali: è il legame con il lavoro che fonda l’Italia, che dà una forma alla nostra vita quotidiana personale e collettiva. Vorremmo tenere aperte le fabbriche e gli uffici, non solo per non ridurre troppo il Pil, non solo per guadagnarci lo stipendio necessario, ma anche perché sentiamo di essere liberi e in relazione con gli altri, finché riusciamo ancora a lavorare. Questa è una dimensione ed una vocazione del lavoro.

Dobbiamo contemporaneamente intervenire sull’emergenza e progettare il futuro del Paese, gettando le basi per un nuovo piano di crescita e sviluppo. Va fatto un investimento vero sulla scuola e sulla formazione, perché lavoreremo in un contesto mutato e ancora condizionato dall’esistenza del virus. Il mercato del lavoro sta cambiando, proiettato sempre di più verso nuove forme, tra cui lo smart working, come dimostra l’esperienza di questi mesi, e in generale il ruolo della tecnologia, come dimostrano le applicazioni dell’Industria 4.0. In questo contesto dovremo monitorare con attenzione i più deboli e i più fragili. Il distanziamento fisico rischia di trasformarsi in distanziamento economico, poi sociale e infine umano. In questo tempo che i beni relazionali, tanto derisi dagli economisti e dai politici in tempi ordinari, si sono mostrati essenziali come e più delle merci. La solitudine forzata, ci ha insegnato il valore e il prezzo delle relazioni umane, la distanza superiore al metro ci ha svelato la bellezza e la nostalgia delle distanze brevi.

Nel 65esimo dell’istituzione della Festa di San Giuseppe, vogliamo riappropriarci della sacralità del lavoro, facendo nostre le parole di Papa Francesco: “il lavoro ci unge di dignità, ci rende simili a Dio, che ha lavorato e lavora, agisce sempre; dà la capacità di mantenere sé stessi, la propria famiglia, di contribuire alla crescita della propria Nazione”. Solo attraverso il lavoro potremo riallacciare i legami delle nostre comunità, rifondare il patto sociale e far ripartire l’Italia. Lo faremo assieme a tutte le organizzazioni che hanno a cuore il destino dei lavoratori, a partire dalle organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, di cui condividiamo il documento e la campagna di informazione".