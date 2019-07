Aeroporto, la rabbia di Piero De Luca, striscione PD contro Toninelli: "Grazie di nulla"

Non tutti hanno gradito la presenza del Ministro Toninelli all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. I giovani Pd lo hanno accolto con questo striscione: "Grazie di nulla". Il deputato Pd Piero De Luca, ha affidato la propria reazione ad un lungo post pubblicato su facebook.

La nota

"Il M5S si è opposto per anni all'apertura dell'Aeroporto Salerno-Costa D'Amalfi. Tanti suoi esponenti consideravano la sua realizzazione un inutile spreco di risorse! - ha scritto Piero De Luca - Con quale coraggio, oggi, si presentano in aeroporto i grillini, mostrando peraltro in modo del tutto inopportuno il simbolo del loro Movimento nella struttura dello scalo? E con quale coraggio il caro Ministro Toninelli pensa di fare una stucchevole passerella, dopo aver rallentato per quasi un anno l'iter amministrativo necessario al rilascio della Concessione finale per la gestione totale? Sono davvero senza pudore. Fortunatamente, abbiamo tenuto alta l'attenzione con due interrogazioni parlamentari e una petizione popolare, perché il Governo del fallimento non bloccasse lo scalo Salerno-Costa D'Amalfi, che è interamente finanziato e sostenuto da risorse della Regione Campania e, in parte, da fondi sbloccati dal Governo PD. La smettano di attribuirsi inutilmente meriti che proprio non hanno. Noi continueremo a vigilare per evitare ulteriori ritardi e strumentalizzazioni!".