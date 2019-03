Elezioni in Basilicata, Berlusconi atterra all'aeroporto di Pontecagnano

Continuano ad atterrare personaggi famosi all’aeroporto “Costa d’Amalfi” di Salerno. Questa mattina è sceso dal suo aereo privato Silvio Berlusconi.

Il viaggio

Il leader di Forza Italia, infatti, è partito da Olbia insieme a tutto il suo staff per recarsi in Basilicata dove oggi pomeriggio e domenica ha in programma una serie di incontri pubblici a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Vito Bardi. Ad attendere l’ex presidente del consiglio, presso lo scalo aeroportuale situato nel comune di Pontecagnano Faiano, c’era il direttore Giovanni Basso, con il quale ha avuto un breve colloquio prima di dirigersi verso la Basilicata. Non sono mancate le fotografie, i selfie e le strette di mano con i dipendenti della struttura.