Aeroporto di Salerno, Prete entra nel CdA della Gesac

Nuovo incarico per Andrea Prete. L’attuale presidente della Confindustria e della Camera di Commercio è il componente numero nove del consiglio di amministrazione della Gesac, la società titolare delle concessioni degli aeroporti di Capodichino e di Salerno.

Il legame con lo scalo aeroportuale

In passato, l’imprenditore, da sempre vicino al governatore De Luca, in qualità di presidente dell’ente camerale, è stato per un po’ di tempo tra i principali soci del consorzio “Aeroporto di Salerno Spa”.