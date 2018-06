Aeroporto di Salerno, Napoli difende la Regione: Cirielli attacca De Luca

Vincenzo Napoli scende in campo per chiarire la posizione del Comune rispetto al futuro dell’aeroporto. Il sindaco di Salerno, prima di tutto, difende l’operato di Palazzo Santa Lucia, guidato, attualmente, dal suo predecessore Vincenzo De Luca: “La Regione Campania punta decisamente alla realizzazione di un sistema aeroportuale integrato che realizzi una sinergia operativa strategica tra lo scalo di Capodichino ed il Costa d'Amalfi. Il Comune sostiene questo lavoro enorme finalizzato a recuperare un ritardo spaventoso accumulato in anni di gestioni inadeguate”. Per il primo cittadino si tratta di “un impegno strategico per rendere Salerno e la Campania sempre più collegate con il resto del mondo con evidenti benefici competitivi per il sistema delle imprese, il turismo, l'agroalimentare”. “Ogni energia - aggiunge - deve pertanto esser indirizzata a conseguire questa integrazione insieme con i lavori di adeguamento del Costa d'Amalfi all'aumentato traffico di merci e passeggeri. I dati presentati dal Consorzio dimostrano che il piano di risanamento procede superando enormi difficoltà. Auspichiamo che dalle forze politiche del territorio, piuttosto che inutili polemiche, giungano impegni seri e concreti per un'infrastruttura vitale per la nostra comunità”.

La polemica

Ma a criticare il governatore De Luca ci pensa il deputato e questore della Camera di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli: " Apprendiamo con piacere come il presidente della Regione Campania abbia cambiato idea sull'aeroporto di Salerno. E oggi annunci di aver trovato 50 milioni di euro veri per realizzare la pista piu' lunga dell'aeroporto e di aver siglato una intesa con Capodichino. Come al solito il governatore ha la memoria corta e omette tanti passaggi nella lunga storia dell'aeroporto salernitano". L'esponente della destra si rivolge direttamente a De Luca: "Vorrei ricordargli a che i 50 milioni esistono e sono veri da molti anni. Solo le lungaggini burocratiche provocate dalle amministrazioni di centro-sinistra guidate dallo stesso De Luca hanno impedito l'utilizzo dei fondi.Ancor più gravi sono le omissioni del presidente De Luca in merito all'ipotesi di giungere a un accordo con la Gesac per collegare l'aeroporto di Salerno con Capodichino. In 7 anni l'aeroporto salernitano è rimasto aperto solo grazie ai fondi investiti da Camera di Commercio e Provincia mentre il Comune di Salerno, di cui De Luca è stato sindaco, si rifiutava anche di pagare le quote associative. Infine De Luca dovrebbe ricordare come la proposta di collegamento tra Salerno e Capodichino mi fu sottoposta 9 anni fa quando ero presidente della Provincia dall'allora presidente della Regione Antonio Bassolino. Ma l'attuale governatore la boicottò, aprendo un'insensata guerra personale che ha fatto perdere dieci anni e milioni di euro" conclude il deputato salernitano