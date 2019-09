Aeroporto di Salerno, l'annuncio di De Luca: "In due anni saremo a regime"

"Due anni, due anni e qualche mese e credo che saremo a regime". Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca parlando dell'aeroporto Costa d'Amalfi a margine di un convegno organizzato dalla Fit Cisl a Salerno. "Già da quest'anno avremo la scelta dell'impresa che deve realizzare i lavori di allungamento della pista, poi si dovrà fare la gara per ampliare l'aerostazione del Costa d'Amalfi. Da quando terminano i lavori, nell'arco di 3-5 anni possiamo portare almeno tre milioni di viaggiatori in più su Salerno Costa d'Amalfi e dare respiro anche a Capodichino che oggi e' uno degli aeroporti meglio gestiti d'Italia".

L’intesa con Napoli

Fondamentale, per il decollo dello scalo salernitano, sarà l'intesa con Gesac. "Realizziamo per la prima volta un sistema aeroportuale regionale, accorpando in un'unica società l'aeroporto di Capodichino a quello di Salerno Costa d'Amalfi", ha spiegato l'ex sindaco, per il quale si tratta di "un'operazione di utilità reciproca" in quanto "Capodichino non ha più possibilità di espansione perché è un aeroporto in pieno centro urbano e Salerno Costa d'Amalfi non è decollato anche per errori e limiti amministrativi. Sotto la direzione di Gesac, che avrà la responsabilità di gestione del sistema regionale, possiamo realizzare davvero un sistema di 5-6 milioni di unità di viaggiatori nella nostra regione. Una grande operazione, siamo molto fiduciosi"