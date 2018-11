Aeroporto, presentato il Master Plan al Ministero: il Pd si astiene al Senato

Questa mattina, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è tenuta la Conferenza di Servizi volta all’approvazione del Master Plan di breve e medio termine per gli interventi infrastrutturali di adeguamento e ampliamento dell’Aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi”. Il Master Plan si articola in due fasi in relazione al diverso carattere di urgenza degli interventi in esse previsti. L'obiettivo finale è centrato sull’allungamento pista pianificato: nella prima fase l’allungamento pista va dagli attuali 1.655 ai 2.000 m, nella seconda fase dai 2.000 m ai 2.200 m. L’Aeroporto sarà in grado di accogliere aeromobili della classe C, tipo B737/800, A319, A320 e/o similari.

I partecipanti

Oltre alla Provincia di Salerno, rappresentata dal consigliere Carmelo Stanziola, delegato dal presidente Michele Strianese, e dal funzionario Nicola Vitolo, erano presenti i Comuni dell’area interessata (Bellizzi, Pontecagnano Faiano e Montercorvino Pugliano), la Regione Campania, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, l’Arpac, l’Enac. Gli Enti presenti hanno espresso parere favorevole all’adeguamento e ampliamento dello scalo salernitano.

Il commento

Particolarmente soddisfatto il presidente Strianese: “Molto importante l’intesa fra Stato, Regione Campania e Enac che ha portato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi che approva il Master Plan e il piano di sviluppo dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Ora seguono i passaggi successivi, ma finalmente il nostro territorio provinciale potrà contare su una infrastruttura strategica che sarà volano di sviluppo, non solo per la provincia salernitana, ma per la Campania e le regioni meridionali limitrofe”.

Il caso politico

Intanto, però, oggi il Pd si è astenuto sull’emendamento, presentato in commissione finanze a Palazzo Madama, sul decreto legge fiscale, che prevede la proroga per i lavori da effettuare sulla pista dell’aeroporto. A favore, oltre gli esponenti della maggioranza M5S-Lega, anche i senatori di Forza Italia e di Fratelli d’Italia che hanno sostenuto il provvedimento che consentirà di salvare i finanziamenti per lo scalo salernitano.