Aeroporto di Salerno, arriva il ministro Danilo Toninelli

Il Movimento Cinque Stelle rivendica la riapertura dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. E così domani, alle 16.30, nella hall dello scalo, in via Olmo a Bellizzi, si terrà una conferenza stampa alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

I partecipanti

Al tavolo dei relatori siederanno anche il sottosegretario allo sviluppo economico Andrea Cioffi, la senatrice Felicia Gaudiano e i consiglieri regionali Michele Cammarano e Valeria Ciarambino. Saranno presenti portavoce del Movimento 5 Stelle in Parlamento, al Consiglio regionale e nei diversi Comuni del territorio interessato dallo scalo aeroportuale, oltre al presidente degli Operatori Turistici del Cilento e Vallo di Diano Angelo Coda, a una delegazione di Coldiretti Campania e ad associazioni che operano per il rilancio del turismo e dell’agricoltura.

Nel corso della conferenza, verrà fatto un punto sul piano di rilancio dell’aeroporto dopo la firma sul decreto di concessione per il via libera al progetto di integrazione dell’Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” con l’Aeroporto di Napoli. “Un risultato atteso da 20 anni e realizzato - si legge in una nota del M5S - grazie a un lavoro sinergico tra Governo e portavoce del Movimento 5 Stelle ad ogni livello istituzionale”.