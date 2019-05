Fiore nel CdA dell'Aeroporto: gli auguri di Lanzara, critico Pastore

Nunzia Fiore, dottore commercialista ed ex consigliere comunale di Pontecagnano Faiano del Partito Democratico (non è stata rieletta alle ultime elezioni), è stata inserita nel Consiglio di Amministrazione dell’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi.

Gli auguri

La sua nomina viene accolta con soddisfazione dal sindaco Giuseppe Lanzara che, in una nota, esprime le “più vive congratulazioni alla concittadina”. Un risultato significativo, che fa ben sperare per il futuro dell’infrastruttura. Queste le parole con cui Lanzara ha accolto la notizia: “Complimenti Nunzia! Il nuovo CdA dell’Aeroporto avrà un componente di grande spessore ed assoluto riferimento per Pontecagnano Faiano. Dopo decenni di isolamento la nostra Città sarà finalmente rappresentata e potrà incidere sulle scelte strategiche per lo sviluppo e la tutela del territorio. Nunzia Fiore, professionista e donna di altissimo profilo, è una delle migliori scelte che si potesse fare in questo momento. Grazie di nuovo, come sempre, per aver accettato la sfida di esserti messa a disposizione della nostra comunità”.

La polemica

Critico il capogruppo di Forza Italia Francesco Pastore: