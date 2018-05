Elezioni amministrative del 10 giugno, agevolazioni per chi viaggia

Le elezioni amministrative del 10 giugno si avvicinano e la Prefettura di Salerno rende note le agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari, via mare ed autostradali.

L'avviso

In particolare, sul sito Prefettura.it/salerno/ nella Sezione “Elezioni Amministrative 2018 - Circolari e decreti” è stata pubblicata la circolare numero 62424 del 17 maggio, per le indicazioni in merito alle agevolazioni applicabili ai viaggi.