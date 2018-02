Elezioni politiche del 4 marzo, agevolazioni per chi viaggia

Agevolazioni per gli elettori che viaggiano, in occasione della chiamata alle urne del 4 marzo. Sul sito della Prefettura di Salerno, infatti, nella Sezione "Politiche 2018 - Circolari e decreti” è stata pubblicata la circolare numero 17127/2018, riguardante le indicazioni in merito alle agevolazioni applicabili ai viaggi ferroviari, via mare, autostradali e con il mezzo aereo.

Le altre agevolazioni

Previste anche altre agevolazioni di viaggio, a favore di alcune categorie di elettori residenti all’estero. Per avere maggiori informazioni, dunque, è possibile visionare il sito istituzionale indicato (www.prefettura.it/salerno/)