Sorpresa ad Agropoli, il premier Conte in vacanza con il figlio

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte è stato avvistato, insieme al figlio Niccolò, sul lungomare San Marco di Agropoli mentre acquistava della mozzarella nel noto caseificio “La Contadina”,

La curiosità

Ma non è la prima volta che il premier fa tappa nella località cilentana. Qui, infatti, ha casa l’ex suocero, ossia il padre della sua ex moglie Valentina Fico. Durante la sua breve presenta nell’esercizio commerciale, Conte è stato riconosciuto da diverse persone, alcune delle quali gli hanno chiesto subito di scattare un selfie o una foto ricordo, a cui non si è sottratto.