Agropoli, slitta il consiglio comunale: il caso della "pec" non accettata

Era previsto per domani mattina, alle 10, il consiglio comunale. Erano ventinove i punti all’ordine del giorno, tra i quali 26 interrogazioni. Ma a seguito di una verifica, è risultato che la pec utilizzata dai messi comunali per convocare i componenti della pubblica assise non era pervenuta nei tempi previsti per legge ovvero 5 giorni prima della riunione.

Il rinvio

A quel punto, è stata convocata la conferenza dei capigruppo, nel pomeriggio di oggi e si è deciso di fare una nuova convocazione per il giorno 16 dicembre, alle 16. Si è approfittato anche per aggiungere altri argomenti e compiere la modifica dell’ordine delle interrogazioni secondo il numero di protocollo.