Un albero per ogni neonato, Criscuolo (FdI): "Il Comune di Salerno rispetti la legge"

La portavoce del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Elena Criscuolo ha depositato presso l’ufficio protocollo del Comune di Salerno, la richiesta di applicazione della legge numero 10 del 14 gennaio 2013 che prevede, per i comuni con popolazione al di sopra dei 15 mila abitanti, l'obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato.

La denuncia

Per l’esponente del partito di Giorgia Meloni “considerando il numero di alberature già presenti nelle varie zone della città, noi di Fratelli d'Italia, riteniamo che l’applicazione di questa legge non potrebbe che risultare utile al recupero delle aree di competenza comunale colpite da incedi, ad esempio per il Colle Bellaria, per le aree del Monte Stella e per tutti i punti specifici che necessitano di opere di riqualifica ambientale. Invero, in questo periodo di incessanti piogge, sono tornati centrali i problemi legati al dissesto idrogeologico, smottamenti e cedimenti di alberi, ciò è sintomatico della mancanza o insufficiente cura del nostro patrimonio verde da parte dell'attuale amministrazione comunale targata Pd”.

Insomma, per l’avvocato Criscuolo “è indubbio che gli interventi praticati in emergenza, come quello di domenica 10 novembre a colle Bellaria, dove alcuni alberi si sono abbattuti sulla strada, siano senz’altro più dispendiosi rispetto ad un'azione di manutenzione ordinaria, di cui chiediamo immediata pianificazione, utile a tutelare l’ambiente e a limitare i disagi dei residenti. Per le zone collinari della città il nostro programma prevede un unico obiettivo: la valorizzazione, che passa per una radicale azione di riqualifica. Vista la complessità del tema, e la necessità di affrontarlo con urgenza e soluzioni adeguate, abbiamo chiesto formalmente un incontro all’assessore. Sarà proprio quella l’occasione per chiarire in maniera ampia i termini della nostra proposta” conclude l’esponente della destra cittadina.