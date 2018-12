Allarme ludopatia a Pontecagnano: le proposte degli "“Amici di Beppe Grillo"

E’ allarme ludopatia anche nel comune di Pontecagnano Faiano, dagli ultimi dati ufficiali riferiti al 2016 il totale giocato è pari a circa 17 milioni e 570 mila euro. La cifra è riferita solo al comparto delle slot e quindi non tiene conto di tutte le altre forme di gioco d’azzardo legalizzato ( gratta e vinci, scommesse sportive, lotto…ecc) e, cosa ancora più preoccupante è da anni in costante aumento. Per questo il Movimento Cinque Stelle propone al Comune di dar vita ad un regolamento “antislot” e ad un piano di misure contro la ludopatia; è decisamente ora di affrontare questo cancro della società.

La proposta

Tre le idee scritte nero su bianco dai grillini: istituire la distanza minima ( 300 metri almeno) dei locali dove si pratica il gioco d’azzardo dai luoghi sensibili, intesi come tali: le scuole di ogni ordine e grado, parrocchie ed altri luoghi di culto, oratori, i musei, impianti sportivi e centri giovanili nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili (primariamente i giovani) rispetto alla tentazione del gioco d'azzardo ed all'illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, sarebbe opportuno prevedere una distanza minima anche da sportelli bancari, postali e bancomat (300 metri); la limitazione degli orari di apertura e chiusura, prevedendo che l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro venga limitato agli orari dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, festivi compresi. Promuovendo un tetto massimo di 8 ore al giorno. Questo, ovunque queste siano collocate, cioè sale dedicate, nelle sale scommesse o in bar e tabaccherie; l’istituzione di un meccanismo premiale per tutti quei Bar o locali commerciali come tabaccherie..ecc che non hanno installato e o, a far data dal giorno di emanazione del regolamento, disinstallano entro 30 gg, gli apparecchi di Videolottery o le New Slot. Un incentivo potrebbe essere un importante sgravio fiscale sulla Tari del 20%

Infine ritengono opportuno spingere affinché si costituisca un Osservatorio di contrasto al gioco d’azzardo ed alle dipendenze patologiche, “magari - concludono i grillini - di concerto con altri comuni limitrofi e con il coinvolgimento dell’Asl di Salerno, delegando un consigliere comunale a far parte di questo osservatorio permanentemente, in modo da meglio analizzare il fenomeno sul nostro territorio ed i suoi eventuali sviluppi”.