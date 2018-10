Allarme topi, Santoro va all'Asl e attacca il Comune di Salerno

In questi giorni il consigliere comunale Dante Santoro ha ricevuto una moltitudine di sollecitazioni circa la presenza di topi che sta creando grande apprensione a cittadini ed esercenti della città di Salerno. Santoro si è recato presso l’ufficio competente dell’Asl sollecitando anche l’amministrazione comunale a non fare più orecchie da mercante.

La denuncia

L’esponente di Dema sbotta: “I motivi sono due: la città è sporca a causa della mala gestione di quest’amministrazione dormiente ma anche perché servono maggiori interventi di derattizzazione. Faremo un lavoro su due fronti, senza sosta. C’è urgenza di intervenire, in particolare nel quartiere Pastena, nei pressi della scuola “Gatto” e sulle arterie principali come via Vicinanza dove gli esercenti sono esasperati come nella zona della Concordia”. Santoro aziona dunque il suo fiato sul collo per chiedere derattizzazione : “C’è chi celebra, come il governatore pro tempore che sembra essere in preda alle amnesie della vecchia, una Salerno che non si vede e dimentica i problemi veri. Dimenticano che siamo allo sbaraglio a causa della loro disattenzione”.