Elezioni, Amatruda: "Manifesto di Piero contro le regole: i piccoli gesti che raccontano lo stile"

"Il Pd Salerno si muove nella illegalità. Danno lezioni ed ignorano, con colpevoli distrazioni, la legge. In Via Torrione, a Salerno, da alcuni giorni uno striscione del Pd e di Piero De Luca. In uno spazio non consentito e contro le regole". Lo ha detto Gaetano Amatruda, vice coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno.

L'osservazione

"Qualcuno può spiegare ai De Luca, ed al segretario provinciale, che esistono normative precise in campagna elettorale e che questo tipo di comunicazione è proibita? Chi parte nelle illegalità non può essere legislatore. I piccoli gesti raccontano uno stile. Intervengano le autorità competenti, il Sindaco predisponga controlli"