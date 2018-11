Ambiente e Territorio, il sindaco di Santa Marina: “Non parteciperò al convegno con il Governatore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani, Sabato 24 novembre alle ore 10.30, presso l’Hotel Royal di Villammare, l’Amministrazione Comunale di Vibonati incontrerà il Governatore della Regione Campania, l’On. Vincenzo De Luca, per discutere del tema “Ambiente e Territorio – Erosione costiera nel Golfo di Policastro”, pur mostrando stima nei confronti del Sindaco di Vibonati Franco Brusco – Spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- e interesse per il tema trattato dal convegno, che riguarda da vicino le comunità del Golfo di Policastro, compreso il mio Comune, rispetto alle ultime vicende riguardanti la chiusura dei punti nascita dei Presidi Ospedalieri di Sapri e Polla -continua Fortunato- annuncio sin da ora che non sarò presente al convegno, per principio e rispetto verso questo nostro territorio degradato e umiliato dagli ultimi eventi. Fino a quando il Presidente della Regione non revocherà la scellerata decisione di chiudere, a partire dal 1 gennaio 2019, i punti nascita degli Ospedali di Sapri e Polla, io non andrò a nessun convegno che prevede la sua presenza, invito i primi cittadini del nostro territorio a fare la stessa cosa, qualunque sia il colore politico, non possiamo permettere che il nostro territorio venga ulteriormente mortificato e oltraggiato”.